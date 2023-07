Atletica, Diamond League 2023: Tamberi ritrova Barshim a Chorzow, obiettivo 2,30

L’ottava tappa della Diamond League 2023, di scena a Chorzow (Polonia), metterà di fronte i due campioni olimpici in carica del salto in alto, vale a dire Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim. Gimbo arriva all’appuntamento con due sole gare disputate in stagione, ma con un prestigioso 2,29 fatto registrare agli Europei a squadre. Il suo obiettivo sarà superare quantomeno i 2,30, così da approcciare nel migliore dei modi i Mondiali di Budapest, in programma tra un mese. Tra gli avversari, oltre a Barshim, ci saranno anche Zayas, reduce da un notevole 2,31, e Kerr, vittorioso a Stoccolma sotto la pioggia con 2,24.

Gli altri azzurri impegnati allo stadio ‘Slaski’ di Chorzow saranno Elena Bellò negli 800, Gaia Sabbatini nei 1500, Leonardo Fabbri nel getto del peso e Sara Fantini nel martello. Per quanto riguarda i big, invece, gli occhi sono puntati su Armand Duplantis nel salto con l’asta, Jakob Ingebrigtsen nei 1500 e Fred Kerley nei 100.