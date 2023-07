Atletica, Diamond League 2023: a Montecarlo in pista Iapichino, Sibilio e Crippa

Venerdì 21 luglio la Diamond League farà tappa a Montecarlo. In pista Larissa Iapichino nel salto in lungo e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli per provare a dare filo da torcere aò campione olimpico Karsten Warholm e al campione del mondo Alison Dos Santos. In pista anche Yeman Crippa nei 5000 metri, alla ricerca di un crono in linea con le sue potenzialità. Debutto assoluto in Diamond League per Elena Carraro, fresca dell’argento europeo U23 di Espoo nei 100hs. Un meeting imperdibile che sarà trasmesso in diretta tv venerdì sera su Rai 3, Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 20 alle 22.

Larissa Iapichino si troverà a sfidare anche la regina del triplo, la venezuelana primatista del mondo Yulimar Rojas, sontuoso 15,18 a Chorzow domenica scorsa in Diamond League per iniziare a decollare verso le sue misure galattiche. Proprio nelle stesse ore, domenica, la saltatrice azzurra incassava certezze con il 6,93 che le ha garantito il titolo continentale U23 al primo salto. In pedana nel Principato di Monaco la serba oro mondiale indoor Ivana Vuleta, la britannica oro europeo indoor Jazmin Saywers, la nigeriana argento mondiale e bronzo olimpico Ese Brume, le saltatrici da sette metri in stagione Ackelia Smith (Giamaica, 7,08) e Tara Davis (Usa, 7,07), oltre alla francese Hilary Kpatcha che l’ha battuta agli EuroTeam di Chorzow, la statunitense Quanesha Burks e la spagnola Fatima Diame.

Alessandro Sibilio si troverà a fronteggiare il primatista del mondo Karsten Warholm e il brasiliano Alison Dos Santos,al rientro da un infortunio, con cui ebbe l’onore di condividere la finale olimpica di Tokyo, Saranno della gara anche lo statunitense Cj Allen (47.58 quest’anno), i francesi Wilfried Happio e Ludvy Vaillant, l’altro Usa Khallifah Rosser, l’olandese Nick Smidt.

Gli avversari di Yeman Crippa saranno l’etiope Berihu Aregawi capace di un sensazionale 12’40″45 per vincere a Losanna, l’ugandese bronzo olimpico e mondiale dei 10.000 Jacob Kiplimo, il keniano argento iridato Jacob Krop, il trionfatore del Golden Gala Mohamed Katir (Spagna), l’argento di Tokyo Mo Ahmed (Canada).

Per quanto riguarda l’ostacolista Elena Carraro (Atl. Brescia 1950), la protagonista in maglia azzurra agli Euro U23 di Espoo se la vedrà con le altre americane Alaysha Johnson e Tia Jones, la giovane fuoriclasse polacca Pia Skrzyszowska e la francese Laeticia Bapte. Obiettivo: fare esperienza. Nella specialità scossa dalla notizia dei tre ‘missed test’ della nigeriana primatista mondiale e oro di Eugene Tobi Amusan.

Nel triplo va registrata la rinuncia del primatista italiano Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno), in ripresa da un fastidio a una caviglia: tornerà agli Assoluti di Molfetta. Gli altri campioni che saranno presenti a Montecarlo sono lo svedese Armand Duplantis nell’asta, la giamaicana Shericka Jackson nei 200, il derby africano tra Akani Simbine (Sudafrica) e Ferdinand Omanyala (Kenya) nei 100, l’ucraina Yaroslava Mahuchikh nell’alto.