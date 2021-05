Atletica, Diamond League 2021: Randazzo a Gatshead si prende la scena nel lungo

by Alessandro Amoruso

Filippo Randazzo - Foto Colombo/FIDAL

Filippo Randazzo si è preso la scena della prima tappa della Wanda Diamond League, svoltasi a Gateshead (Gran Bretagna). Pioggia, temperature rigide, tanto vento e un azzurro in grado di imporsi nel salto in lungo con la misura di 8.11. Il saltatore azzurro ha battuto lo spagnolo Eusebio Caceres (8.04) e il giamaicano campione del mondo Tajay Gayle (7.91 nel salto finale, 8.00 in precedenza). Passando al salto in alto, Alessia Trost ha pareggiato il primato stagionale all’aperto con 1.88 nell’alto, al secondo tentativo, prima di sbagliare tre volte a quota 1.91. Quinto posto per lei, a pari merito con la russa Mariya Lasitskene. La gara, invece, è stata vinta dalla polacca Kamila Licwinko, la quale invece è riuscita a superare la soglia dell’1.91.