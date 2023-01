Atletica: Dester e Gerevini debuttano nelle gare di Eptathlon e Pentathlon

Sabato e domenica i primatisti italiani Dario Dester e Sveva Gerevini affronteranno il primo impegno dell’anno nell’eptathlon e nel pentathlon, nel Meeting X-Athletics che apre il circuito internazionale World Athletics 2023 delle multiple. I due cremonesi dei Carabinieri hanno già esordito nelle scorse settimane, nella specialità dei 60hs ad Ancona. Gerevini ha chiuso con il primato personale di 8.34, Dester in 8.09. Dester riparte dopo una stagione che ne ha rivelato il valore anche a livello internazionale, con l’apice del sesto posto agli Europei di Monaco e soprattutto del primato italiano di 8218 punti, risultato con il quale ha migliorato dopo ben 26 anni il record di Beniamino Poserina. Nell’eptathlon, di cui detiene a sua volta il record italiano e il merito di essere l’unico italiano oltre i seimila punti (6076 nel 2021 ad Ancona), incontrerà in Francia un nutrito gruppo di atleti europei, tra cui lo svizzero Simon Ehammer, vicecampione mondiale indoor dell’eptathlon e argento continentale del decathlon, che da fenomenale lunghista qual è ha esordito domenica con 8,00. Per Gerevini lo stadio Jean Pellez a due passi da Clermont-Ferrand non è un luogo qualunque. L’atleta di Casalbuttano, allenata come Dester da Pietro Frittoli, torna nell’impianto che lo scorso anno ha ospitato il primo dei suoi due record italiani nel pentathlon. Proprio all’X-Athletics nel 2022, l’azzurra ha portato il record italiano a 4434 punti, prestazione superata nemmeno un mese dopo agli Assoluti indoor di Ancona (4451), prima del nono posto ai Mondiali indoor di Belgrado.