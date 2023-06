Atletica, Desalu: “Dispiace per la staffetta, l’infortunio non sembra grave”

“Dispiace per la staffetta, potevamo far bene. Gli infortuni capitano a tutti, ma uno ‘last minute’ così è ancora più spaventoso”. Lo ha detto l’olimpionico Fausto Desalu a proposito del problema muscolare rimediato nel riscaldamento che lo ha costretto a saltare la staffetta 4×100 agli Europei a squadre di Chorzow in Polonia. “Oggi a Roma farò una risonanza, non sembra nulla di grave. I dottori monitorano la situazione e tutti i test finora sono negativi, non sono preoccupatissimi ma bisogna aspettare i risultati degli esami”, spiega il campione olimpico della 4×100 prima di imbarcarsi con il resto della squadra all’aeroporto di Cracovia. In ottica Mondiale, la staffetta azzurra resta fiduciosa di poter migliorare il proprio tempo e mettere al sicuro la qualificazione. “Sia io che Filippo che Samuele abbiamo piena fiducia in noi stessi e nel gruppo. Serve la gara giusta, ma sappiamo che il tempo lo troviamo”. C’è spazio anche per un commento sul momento di Marcell Jacobs. “L’ho visto a Parigi, sappiamo che la vita da atleta è questa. Molta gente critica ma non sa dei nostri sacrifici. È tutto facile dall’esterno, si pensa che noi dobbiamo correre e basta. In realtà ci sono tante cose in ballo, ma – conclude – sono convinto che tornerà”.