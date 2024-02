Atletica, Desalu debutta nei 200 metri in Sudafrica: 20.40 a Potchefstroom

A quasi sei mesi dal Mondiale di Budapest dello scorso agosto, Fausto Desalu torna a gareggiare e lo fa in Sudafrica, dove sta svolgendo il raduno di allenamento. Il campione olimpico della staffetta 4×100 debutta nei 200 metri all’aperto a Potchefstroom con il crono di 20.40 (vento 0.0) ed è secondo nel meeting ACNW Track & Field League 3 inserito nel ‘global calendar’ della World Athletics. Meglio di lui solamente l’olandese Taymir Burnet (20.30). Meno di un’ora prima sul rettilineo del McArthur Stadium, Desalu aveva corso anche i 100 metri, con gli stessi rivali, a loro volta in raduno in Sudafrica, e con identico ordine d’arrivo: 10.33 (+1.9) per l’azzurro dietro a Burnet (10.09 world lead 2024) e davanti all’altro olandese Liemarvin Bonevacia (10.39) specialista dei quattrocento. “Ero un po’ teso perché non gareggiavo dal Mondiale di Budapest dello scorso agosto e sono passati quasi sei mesi – ha detto Desalu dal Sudafrica – Molto soddisfatto, è il mio miglior esordio stagionale di sempre, e per essere febbraio è un crono che vale. A causa dell’infortunio all’adduttore della scorsa stagione ho gareggiato soltanto tre volte, quindi devo trovare continuità per ottenere punti ranking. Sono felice di come stiamo lavorando io e il mio coach Sebastian Bacchieri, ora pensiamo alla prossima gara che sarà sempre qui a Potchefstroom il 20 febbraio, dopodiché torneremo in Italia e riprenderemo gli allenamenti in vista della stagione estiva”.