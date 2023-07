Atletica, Dellavalle torna in pedana al meeting Sotteville-lès-Rouen

Nel weekend è in programma il meeting di Sotteville-lès-Rouen, in Francia. In gara ci saranno otto azzurri, tra i quali Andrea Dellavalle, che farà il suo esordio all’aperto per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto. Il ventitreenne piacentino è pronto a tornare dopo un periodo di stop per infortunio con l’obiettivo di tornare nell’élite internazionale già raggiunta nel 2022 quando ha superato i 17 metri in quattro occasioni con il picco del 17,28 vincente agli Assoluti di Rieti. Tra i suoi principali avversari il primatista mondiale indoor Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), 17,81 all’aperto quest’anno, e il francese Jean-Marc Pontvianne, atterrato di recente a 17,20.

Per quanto riguarda il disco spazio a Daisy Osakue che, dopo aver sfiorato il suo fresco record italiano (64,57) sfiderà la portoghese Liliana Ca. In pista da seguire gli 800 metri con una doppia presenza azzurra: Simone Barontini è in forma, come testimonia l’ultima convincente prova di una decina di giorni fa a Ostrava in 1:45.03, seconda prestazione in carriera a un soffio dal personale di 1:44.96 dell’anno scorso, ma vuole ritrovare il suo massimo livello anche Catalin Tecuceanu che finora è riuscito a esprimersi in 1:45.69 a Turku, nella gara che vedrà impegnati tra gli altri lo spagnolo campione europeo indoor Adrian Ben e il francese Gabriel Tual, finalista mondiale.

Sempre negli 800, ma al femminile, sarà protagonista Eloisa Coiro, già vicina al suo primato in questa stagione con il 2:00.80 di fine maggio a Grosseto. Nei 400 metri va in caccia di buone risposte Edoardo Scotti dopo essersi riportato sotto i 46 secondi a Dessau correndo in 45.87 a metà giugno. Nei 400 ostacoli tornerà in azione Rebecca Sartori.