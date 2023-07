Definita la composizione delle due staffette 4×100 azzurre in azione a Grosseto, in concomitanza con la prima giornata dei Campionati Italiani Juniores 2023, nella giornata di venerdì 21 luglio. A scendere in pista saranno in prima frazione Roberto Rigali, in seconda Filippo Tortu, in terza Lorenzo Patta e in quarta Samuele Ceccarelli. La staffetta Under 23 sarà invece composta da Eric Marek, Matteo Melluzzo, Marco Ricci e Lorenzo Simonelli.

La prima gara – che vedrà ai blocchi di partenza anche il team di Malta – è prevista alle 18.45, mentre la seconda eventualmente alle 20.05. L’obiettivo è migliorare il 38.38 stabilito lo scorso maggio a Firenze. Pur essendo virtualmente qualificata ai Mondiali di Budapest con il penultimo crono utile, l’Italia non vuole correre rischi e punta a migliorare il proprio tempo.