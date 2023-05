Atletica: debutto per Cestonaro nel weekend a Padova

Nuova tornata di gare nel weekend sulle piste di tutta Italia, con molte sedi che ospitano la fase regionale dei Campionati di società e diversi azzurri attesi all’esordio. A Padova c’è la prima uscita nella stagione all’aperto sulla pedana del triplo per Ottavia Cestonaro (Carabinieri), ai piedi del podio quest’anno agli Europei indoor chiusi al quarto posto, in un test agonistico per riprendere confidenza con le rincorse. Nell’asta debutta Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) e nei 200 metri al via la quattrocentista Rebecca Borga (Fiamme Gialle). Appuntamento in due impianti come di consueto in Lombardia dove al femminile si gareggia all’Arena di Milano: nei 400 si confrontano la primatista italiana della 4×400 indoor Eleonora Marchiando (Carabinieri) e Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), nei 200 un’altra protagonista della 4×400 d’argento agli Euroindoor come Anna Polinari (Carabinieri) e la sprinter Johanelis Herrera (Aeronautica).

Sfide maschili invece a Saronno (Va) con il velocista azzurro Roberto Rigali (Bergamo Stars) nei 100 metri, il probabile duello nei 400 piani tra l’ostacolista Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) e Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl. Cernusco) mentre è previsto il rientro di Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), a quasi un anno dall’ultima volta, per correre una frazione della 4×400 con il club civile di provenienza, la Riccardi Milano. Ad Arezzo è attesa Irene Siragusa (Esercito) in entrambe le distanze dello sprint su 100 e 200 metri, nei lanci in pedana i discoboli Alessio Mannucci (Aeronautica) e Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre). Doppio impegno 100-200 anche per Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) a Siracusa. Nel Lazio la sede prescelta è Tivoli (Roma) con l’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) in gara nei 200 metri. Lo stadio di Molfetta (Bari), che ospiterà gli Assoluti alla fine di luglio, vedrà in azione José Bencosme (Gs Avis Barletta) nei 400 ostacoli e il compagno di club Lapo Bianciardi su 200 e 400 metri. A Bolzano i campioni d’Italia dell’Athletic Club 96 Alperia schierano tra gli altri Brayan Lopez (200), Lorenzo Ianes (100) e nel lungo Antonino Trio.