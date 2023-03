Atletica, Dariya Derkach: “Felice per l’argento e per una bella Italia”

I protagonisti azzurri degli Europei indoor di atletica stanno tornando da Istanbul e tra coloro atterrate a all’aeroporto di Fiumicino c’è anche Dariya Derkach, argento nel salto triplo femminile: “Dopo tanti tentativi, finalmente è arrivata la medaglia: che bello”, ha detto euforica. “Fantastico – ha aggiunto – è stato poi aver visto l’Italia salire sei volte sul podio. Insomma, finalmente iniziamo a farci vedere veramente in ogni gara, in ogni campionato. Siamo un gruppo davvero molto bello”. “E’ una bella Italia che si è fatta davvero valere sia in campo maschile che femminile – ha aggiunto Alice Mangione, parte della 4×400 d’argento -. Ci sono poi molti giovani che si stanno comportando assai bene. Insomma, è lecito sognare di tagliare altri traguardi in futuro. Intanto, – ha concluso – da buona siciliana, festeggerò questa medaglia a casa con un bel piatto di lasagne, la mia passione”.