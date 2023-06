Atletica, Daisy Osakue stabilisce il record italiano nel disco a Pietrasanta

Giornata da incorniciare per Daisy Osakue, che in occasione della finale Bronzo dei Campionati di Società Assoluti a Pietrasanta (Lucca) ha firmato il nuovo record italiano nel disco. L’azzurra deteneva già il primato insieme ad Agnese Maffeis grazie al 63,66 stabilito alle ultime Olimpiadi a Tokyo. Stavolta però il record è tutto suo e soprattutto la misura è molto importante. Osakue ha infatti centrato un super 64,57, che rientra ampiamente nello standard per gli imminenti Mondiali di Budapest, fissato a 64,20. L’azzurra ha ovviamente vinto la gara a Pietrasanta e può guardare al futuro con grande ottimismo.