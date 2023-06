Atletica, Crippa e Weir al Meeting di Pergine: ultimo test prima degli Europei a squadre

Yeman Crippa e Zane Weir sono pronti a tornare in pista per il Meeting di Pergine, l’ultimo test prima degli Europei a squadre. L’oro europeo dei 10.000 metri sarà impegnato sui 3000 metri, una gara che prevede due ‘lepri’ per tenere alto il ritmo, sulla distanza di cui è primatista italiano in virtù del 7:37.90 corso a Gateshead nel 2021. Nel peso, con il campione di Istanbul Zane Weir ci sarà anche il vincitore del Golden Gala e dello scudetto con l’Atletica Firenze Marathon Leonardo Fabbri, nell’ennesimo testa a testa tra compagni di allenamento. Presenti anche il norvegese Marcus Thomsen e l’altro azzurro Sebastiano Bianchetti. Tra i convocati per Chorzow sono iscritte a Pergine anche le staffettiste azzurre Anna Bongiorni e Johanelis Herrera nei 100 che rientrano nel circuito Speed King & Queen Trentino Alto Adige. Da segnalare anche la presenza di Andrea Federici nei 100 maschili, opposto al cubano da 10.13 Yenns Fernandez, e di Mohad Abdikadar nei 1500.