Atletica: Crippa atleta europeo di aprile

Yeman Crippa - Foto FIDAL/Colombo

È Yeman Crippa, l’Atleta Europeo del Mese per aprile. L’azzurro delle Fiamme Oro, neoprimatista continentale dei 5 km su strada, è il vincitore del sondaggio social promosso dai profili della European Athletics, risultando il più votato tra i quattro candidati (gli altri erano lo svedese Stahl, il britannico Matthew Hudson-Smith e l’olandese Nageeye).

Il crono di 13:14 con cui si è impossessato a Herzogenaurach (Germania) del primato europeo, sfilandolo al francese Gressier, ha convinto gli appassionati d’atletica che fosse il più meritevole: con questa prestazione, il trentino allenato da Massimo Pegoretti ha proseguito in bellezza una stagione che si era aperta con il record italiano della mezza maratona (59:26 a Napoli) e che ora punta forte sulle gare in pista verso Eugene e Monaco di Baviera.

Già in passato, in occasione delle vittorie nella corsa campestre, aveva conquistato la palma o la candidatura per il titolo di Men’s Athlete of The Month, che invece al femminile è stato vinto in questa occasione dalla mezzofondista britannica Eilish McColgan.