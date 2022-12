Atletica, Crippa ai Cinque Mulini: l’azzurro va alla ricerca del podio

Yeman Crippa è già pronto per affrontare i primi mesi del 2023. È di oggi l’annuncio ufficiale della sua partecipazione alla 91esima edizione di Cinque Mulini, in programma domenica 15 gennaio. L’azzurro proverà a salire per la prima volta sul podio della suggestiva gara che attraversa il Mulino Meraviglia e che è stata insignita dell’Heritage Plaque dalla World Athletics per il glorioso contributo alla storia dell’atletica. Crippa si è classificato quarto nel 2017, quinto nel 2018 e sesto nel 2019 e nel 2020: un podio avrebbe un valore notevole considerato che all’Italia sfugge dal 2005 quando sul terzo gradino del podio si pose Stefano Baldini. Crippa terminerà invece il 2022 con la BOclassic nel giorno di San Silvestro, pensando già al debutto del 2 aprile in una maratona a Milano.