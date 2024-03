Atletica, Coppa Europa lanci 2024: Alessio Mannucci 4° nel disco

A Leira si è aperta la due giorni di Coppa Europa di lanci che vivrà il suo culmine domenica, quando l’Italia punterà sui pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir, reduci dal bronzo e dal quarto posto dei Mondiali indoor di Glasgow, ma anche su Sara Fantini nel martello e Daisy Osakue nel disco. In questa prima giornata arriva la quarta posizione di Alessio Mannucci, che lancia 61.63 al suo quinto tentativo nella finale del disco. A livello senior non c’erano altri azzurri impegnati in Finali A, mentre c’è da segnalare l’eterno Marco Lingua, che a quasi 46 anni è nono con 66.51 nella Finale B del martello.

La giornata in Portogallo si è aperta con dei buoni piazzamenti per la nazionale under 23. Sorride in particolare Margherita Randazzo (Assindustria Sport) che nel giavellotto si piazza al terzo posto con il secondo lancio da 53.67 che vale anche il miglior risultato stagionale per l’azzurra. Medaglia di bronzo anche per Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) nel disco con un quarto lancio da 53.72. Nel martello invece Davide Costa (Fiamme Azzurre) è settimo con 66.86, mentre Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino) nel peso chiude al quarto posto con la misura (trovata al secondo tentativo) di 15.34.