Atletica, Coppa Europa lanci 2024: a Leiria trionfa Zane Weir nel peso. Podio per Sara Fantini nel martello

Seconda giornata di Coppa Europea di lanci a Leiria, e come da pronostico l’Italia festeggia nella gara del peso. Nonostante il forfait a scopo precauzionale per un lieve risentimento all’adduttore da parte di Leonardo Fabbri, ci pensa il campione europeo indoor Zane Weir a imporsi con il 21.55 ottenuto all’ultimo tentativo, superando il britannico Scott Lincoln (20.98) e il bosniaco Mesud Pezer (20.58). L’azzurro era in ogni caso già in testa dopo il 21,35 del secondo turno.

Podio anche per Sara Fantini, che si piazza in terza posizione nella finale del martello. L’elimiliana – che difendeva il titolo conquistato la scorsa edizione – ottiene la sua miglior misura odierna al secondo turno in una gara condizionata dalle difficili condizioni meteo. L’azzurra finisce alle spalle della danese Katrine Koch Jacobsen (71,95) e della romena campionessa europea Bianca Ghelber (71,66). Giornata difficile invece per Daisy Osakue, che è 11esima nel disco femminile con 57.63, unica misura trovata su sei tentativi. L’altra azzurra Stefania Strumillo realizza lo stagionale di 55,17 per il quindicesimo posto.