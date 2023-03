Atletica, Coppa Europa lanci 2023: Sara Fantini trionfa a Leiria nel martello con un 73,26

L’Italia brilla nella Coppa Europa di lanci 2023, disputata nella città portoghese di Leiria. Nel lancio del martello l’azzurra Sara Fantini conquista il successo realizzando un ottimo 73,26 al primo tentativo, battendo la romena Bianca Ghelber, campionessa europea in carica, alle sue spalle con 71,52. L’atleta emiliana, dunque, conferma la propria crescita in questa stagione a due settimane dal 72,51 ottenuto nella rassegna tricolore a Rieti e si porta in testa alle liste Mondiali del 2023, davanti proprio alla romena Ghelber che era al comando con 73,09. Ma per la primatista italiana (75,77 a Madrid l’anno scorso) è la miglior misura invernale in carriera, oltre il 72,61 della passata stagione. In gara riesce a scagliare anche un altro lancio sopra i settanta metri (71,16 all’ultimo) e due a ridosso (69,85 al terzo e 69,82 al quinto turno), con la danese Katrine Jacobsen terza a 71,08.