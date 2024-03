Atletica, Coppa Europa: 18 azzurri in viaggio per Leiria

Sono 18 gli azzurri che si stanno recando in Portogallo, a Leiria, per disputare la Coppa Europa di specialità, prevista tra sabato 9 e domenica 10 marzo. Leonardo Fabbri e Zane Weir sono osservati speciali dopo il bronzo e il quarto posto dei Mondiali indoor di Glasgow. Attenzione anche su Sara Fantini e Daisy Osakue. La Nazionale si presenta con quattro squadre, alla caccia di medaglie. I lanci inizieranno alle 17.00 italiane. Nel disco si vedrà Alessio Mannucci, Michele Fina nel giavellotto U23 e martello invece per Marco Lingua. Sara Fantini rappresenterà l’Italia nel martello, mentre Daisy Osakue cercherà il successo nel disco. Presente anche Stefania Strumillo, che si impegnerà nel peso. Paola Padovan protagonista nel giavellotto, mentre nella stessa specialità U23 ci sarà Giovanni Frattini e Davide Costa nel martello U23. Peso per Emmanuel Musumary, disco per Stefano Marmonti. Non manca Rachele Mori nel martello. Emily Conte poi nel disco e peso per Sara Verteramo, giavellotto per Margherita Randazzo.