Atletica, Continental Tour 2023: Fabbri chiude in terza posizione a Zagabria. Nono Zane Weir

Sensazioni positive per Leonardo Fabbri, che al meeting di Zagabria conquista il terzo posto con una misura di 21,55 al secondo lancio. La medaglia d’argento iridata di Budapest domenica scorsa aveva lanciato 21,49 a Padova e mercoled 21,35 a Rovereto in questi eventi di preparazione verso le finali della Diamond League, in programma nel prossimo weekend a Eugene, in Oregon (USA). A dominare la gara di getto del peso odierna è stato il neozelandese Tom Walsh, autore di un 22,46, mentre si piazza secondo lo statunitense bronzo iridato Joe Kovacs con 21,72. Dietro all’azzurro c’è invece il 21,52 dell’idolo di casa, il campione europeo Filip Mihaljevic. Chiude in nona posizione Zane Weir. L’oro europeo indoor non fa meglio di 20,56 al secondo turno, dopo un nullo e prima di un 20,44, senza ripetere le due prestazioni post-Mondiali di Padova (22,44) e Rovereto (21,88). Tutti e due gli azzurri sono attesi martedì ad Arzignano (Vicenza) per inaugurare la nuova pedana.