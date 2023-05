Atletica, Continental Tour Nairobi 2023: Tortu quarto nei 200 metri

Quarto posto nella prima gara dell’anno sui 200 metri per il campione olimpico Filippo Tortu. Il velocista azzurro corre in 20.30 a Nairobi nella tappa Gold del Continental Tour, con un vento alle spalle di +0.9. A vincere la gara con 20.12 è il canadese oro mondiale della staffetta Aaron Brown, secondo lo statunitense Kyree King (20.18), terzo il liberiano Joseph Fahnbulleh (20.19), Tortu invece si lascia alle spalle il francese Mouhamadou Fall (20.49), l’israeliano campione del mondo U20 Blessing Afrifah (20.76) e il botswano Isaac Makwala (20.80). Per Tortu era la seconda uscita di questa stagione all’aperto dopo il 38.38 di domenica scorsa a Firenze con la staffetta 4×100.

“Sono contento, ho esordito con 11 centesimi in meno dello scorso anno e sono arrivato molto vicino ad atleti che hanno già corso molto forte quest’anno. Come obiettivo dichiarato al mio allenatore, per oggi avevo detto 20.30 e ho fatto proprio questo risultato preciso. Non posso che essere mediamente soddisfatto di come sono andate le prime due gare, sapendo che c’è molto ancora da lavorare. E infatti ora torno ad allenarmi con concentrazione in vista di Savona e dell’esordio sui 100 metri”, le parole dell’azzurro.