Atletica, Continental Tour: Folorunso quinta nei 400hs in Ungheria

Quinto posto per Ayomide Folorunso nei 400hs della tappa Gold del Continental Tour, a Szekesfehervar, in Ungheria. La primatista italiana ha corso in 55.63 nella prova dominata dalle atlete giamaicane, con il successo per Andrenette Knight in 53.26. Gara tattica fino all’ultimo giro per i 1500 femminili, poi il break della keniana Nelly Chepchirchir (4:00.18) ha acceso la sfida: Federica Del Buono (Carabinieri) è settima con 4:05.95. Non va oltre il decimo posto il campione europeo indoor del peso Zane Weir (Fiamme Gialle) che lancia 20,02 al primo, 20,01 al secondo e 19,82 al terzo, senza poter procedere ai tre lanci di finale, riflesso di un periodo di carichi importanti di lavoro: sabato a Trieste la possibilità di riscattarsi. Il recordman mondiale Ryan Crouser spedisce il peso a 22,51, l’altro Usa Joe Kovacs a 22,06.

Tra le altre gare del meeting, Steven Gardiner centra la migliore prestazione mondiale dell’anno nei 400 (43.74). Nei 100hs la nigeriana Tobi Amusan primeggia in 12.35 (-0.5), zampata del giamaicano Yohan Blake nei 100 con 10.04 (-0.1) mentre al femminile Julien Alfred (Saint Lucia) con 10.89/0.7 batte Sha’Carri Richardson (Usa, 10.97). Nei 200 metri il dominicano Alexander Ogando si impone su Erriyon Knighton, 19.99 (+1.1) contro 20.05, e tra le donne 22.02 (+1.0) di Shericka Jackson, invece nel lungo il greco Miltiadis Tentoglou salta 8,29 (-0.3).