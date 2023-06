Atletica: Coni premia Gioele, 11enne che perse una gara per aiutare un avversario caduto a terra

Il Coni premia Gioele. L’11enne aveva perso una gara di atletica, 400 metri a Lucca, per aiutare un avversario caduto sul rettilineo finale e oggi è stato premiato dal Coni con una maglietta della nazionale azzurra di atletica. Ha scattato una foto con il presidente Malagò e il presidente della Fidal Stefano Mei, dal responsabile di Joma Italia Mirco Annibale, dal segretario del Coni e dirigente della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024 Carlo Mornati e da tre giovani azzurri del mezzofondo, della marcia e della velocità. Gioele ha anche ricevuto una maglia azzurra in dono nel Salone d’onore del Coni durante la conferenza stampa di presentazione dell’ingresso di Frecciarossa come logo della nuova maglia azzurra di atletica. Mentre a livello di Regione Toscana si parla già di conferirgli il riconoscimento del Gonfalone d’Argento per il gesto sportivo che ha messo in atto.