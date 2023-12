L’atletica conferma il no ai russi a Parigi 2024, Coe: “Ma il mondo cambia ogni 5 minuti”

Gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia rimangono banditi dagli eventi di atletica dei Giochi Olimpici di Parigi del 2024. La World Athletics non cambia idea, nonostante la decisione del Cio di Bach di ammettere russi e bielorussi all’Olimpiade francese. Ma il suo presidente, Sebastian Coe dopo aver precisato che “non c’è alcun cambiamento”, spiega: “Se qualcosa cambierà nel prossimo futuro? Non lo so. Il mondo cambia ogni cinque minuti, la situazione potrebbe cambiare. Abbiamo un gruppo di lavoro che monitora la situazione all’interno dello sport e guiderà il Consiglio su quali circostanze potrebbero essere necessarie affinché qualsiasi esclusione venga revocata”. “La cosa più importante è che l’autonomia e l’indipendenza delle federazioni internazionali nel dare questi giudizi è davvero importante. Abbiamo espresso un giudizio che crediamo fosse nel migliore interesse del nostro sport”, ha concluso il due volte olimpionico dei 1500 metri.