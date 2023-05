Atletica, Coe: “Battibecco tra Kerley e Jacobs? Se è un modo per eccitare le persone, va bene”

Sebastian Coe, Presidente della Federazione mondiale di Atletica, ha parlato ai Laures Award in merito ai botta e risposta via social e non solo, tra l’americano Fred Kerley e l’italiano e campione olimpico Marcell Jacobs. “Ci deve essere chiaramente un equilibrio nel modo in cui le persone reagiscono e rispondono. Non ho seguito ciò che è stato detto sui social media, ma il mio istinto naturale mi dice che è se questo è un modo per eccitare le persone in vista della prossima stagione con i campionati del mondo e le Olimpiadi del prossimo anno, allora sì, va bene farlo”.