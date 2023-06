Atletica, Coe: “Gli atleti russi non parteciperanno ai Mondiali 2023 di Budapest”

Il presidente di ‘World Athletics’, Sebastian Coe, ha parlato a margine del Goldan Gala 2023 di scena a Firenze: “Gli atleti russi non parteciperanno ai Mondiali di Budapest“. Non cambia dunque la posizione dei vertici dell’atletica leggera, che fin dall’invasione dell’Ucraina hanno bandito gli atleti russi dalle competizioni internazionali. Non faranno eccezione i Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto.