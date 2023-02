Atletica, cittadinanza italiana per Andy Diaz Hernandez: potrà vestire la maglia azzurra

Andy Diaz Hernandez ha ricevuto in queste ore la cittadinanza italiana, con la decisione del Consiglio dei Ministri che è arrivata su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Il triplista cubano classe 1995 è il vincitore della Diamond League 2022 ed è secondo nelle liste mondiali del salto triplo. Tesserato per l’Atletica Libertas Unicusano di Livorno, Diaz ha visto la procedura per la cittadinanza attivata dal Coni e da qui l’interessamento del Ministro dell’interno. Il comunicato di Palazzo Chigi spiega nel dettaglio le motivazioni del conferimento della cittadinanza, che è possibile “allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato”.