Atletica, Chiappinelli verso l’esordio stagionale a Siviglia

Yohanes Chiappinelli è pronto al debutto stagionale. Il 25enne senese sarà in gara domenica 19 febbraio a Siviglia sui 42,195 chilometri, dove arriva con il bagaglio di tre mezze corse nel 2022 nelle quali si è migliorato in ogni occasione fino al crono di 1h00:45 che gli ha dato il titolo tricolore a Pisa in ottobre, quinto azzurro di sempre, ma anche da primatista italiano dei 10 chilometri (fine di agosto con 27:50 ad Arezzo). “Dopo un intenso periodo di lavoro e di molti chilometri macinati – ha detto Chiappinelli – eccomi pronto e carico per il mio debutto in maratona. Voglio godermi questo esordio con l’obiettivo di divertirmi, fare esperienza e dare il massimo senza dover dimostrare niente a nessuno”.

Tra i big in partenza spicca il nome dell’etiope Mekuant Ayenew che è riuscito a imporsi tre anni fa a Siviglia in 2h04:46 nella gara del record italiano di Eyob Faniel (2h07:19) ma anche quello del keniano Stanley Biwott, vincitore a New York nel 2015. E sempre nella città andalusa, l’anno scorso, si è migliorato tra gli altri Daniele Meucci (2h09:25).