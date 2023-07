Atletica, Challenge Modena: Accame in vetta nei 400, record giovanile per Vaccari

Ancora in scena il Challenge Assoluto di Modena, evento che mette in palio i posti per i Campionati Italiani Assoluti di Molfetta. In primo piano quest’oggi i 400 metri con il successo di Ilaria Accame (Libertas Unicusano Livorno) nel crono di 52.98 per confermarsi sotto i 53 secondi, ad appena un centesimo dal personale. Anche stavolta si è aggiudicata il duello con Laura Rami (Cus Bologna) che scende a 53.02 quando ormai si avvicina l’appuntamento internazionale della prossima settimana con gli Europei under 23 di Espoo, in Finlandia. Terzo posto in 53.19 di Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), finalista mondiale con la 4×400 femminile nella scorsa stagione. A spiccare come primato a livello giovanile, la 17enne Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che ha firmato la migliore prestazione italiana under 18 all’aperto con 53.81, stesso tempo del record indoor già stabilito quest’anno.

Ritorno vincente nei 100 ostacoli con 13.38 (+1.4) di Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), davanti al 13.47 (+0.4) di Sveva Gerevini. Nei 1500 si invola Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) in 4:13.10, sui 200 metri crescono la friulana Aurora Berton (Fiamme Gialle) con 23.52 e il ventenne umbro Junior Tardioli (Educare con il movimento Foligno) in 20.96 (+0.3) dalla prima corsia, mentre nei 400 tra gli uomini il 22enne Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano) corre in 46.63.

Sulla pedana dell’alto 1,80 di Alessia Trost (Fiamme Gialle), per la quarta volta in questa stagione. Nel lungo 6,27 (0.0) di Elisa Naldi (Carabinieri) e il progresso a 7,59 (+0.7) dello junior Francesco Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946), bronzo europeo U18 l’anno scorso.