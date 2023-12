Atletica: Ceccarelli sabato a Parma per i 50 metri

Il campione europei indoor dei 60 metri Samuele Ceccarelli sarà in pista sabato 16 dicembre a Parma nei 50 metri per un primo test di verifica del lavoro svolto. L’occasione è il meeting regionale Merry Sprintmas 2023, evento pre-natalizio organizzato dal Cus Parma al PalaLottici. Il primo turno è in programma alle 16.35, mentre il secondo alle 18.10. L’azzurro delle Fiamme Oro darà così il via alla propria stagione invernale, con l’obiettivo di ripetere lo stesso percorso vincente dell’anno appena trascorso.

Proprio a Parma infatti nel dicembre del 2022, Ceccarelli aveva dato prova della propria brillantezza con una volata da 5.81 (migliore prestazione italiana U23), preludio delle meraviglie che sarebbero accadute nei mesi successivi: prima il titolo italiano ad Ancona e poi l’oro europeo di Istanbul, in entrambi i casi superando il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. Parma è soltanto il primo step di un cammino che porterà fino ai Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo) per cercare di competere ad altissimi livelli nei 60 metri, attraverso le tappe già definite del 20 gennaio a Dortmund e del 30 gennaio a Ostrava.