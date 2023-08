Atletica, Ceccarelli: “Rosico un po’, ero partito bene ma poi mi sono irrigidito”

Samuele Ceccarelli non è riuscito ad accedere alle semifinali dei 100 metri ai Mondiali di Budapest che si stanno tenendo in questi giorni. Il giovane toscano, ai microfoni della Rai, ha dichiarato: “Sicuramente avrei voluto fare meglio. Chiunque si presenta ad appuntamenti come questi punta sempre a fare il meglio possibile. Io in ogni caso sono contento, ma ammetto di rosicare un po’ perché mi è piaciuta molto la partenza. Sono rimasto incollato a chi di dovere e sono rimasto abbastanza sciolto fino a metà gara, poi subentra sempre un po’ di rigidità sulla quale bisognerà sicuramente lavorare l’anno prossimo. Non mi sento di recriminarmi qualcosa in particolare. Porto a casa comunque un’ottima esperienza. Ho sempre un punto critico a metà gara e purtroppo nelle ultime settimane abbiamo perso qualche giorno di allenamento tra problemini fisiologici vari. Questo sicuramente un po’ mi ha penalizzato, però è un buon punto di partenza ed un punto d’arrivo per questa stagione lunga e ricca”.