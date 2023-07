Atletica, Ceccarelli: “Proverò a vincere il titolo italiano. Jacobs? Spero di vederlo presto in pista”

In un’intervista a LaPresse, Samuele Ceccarelli ha parlato degli imminenti campionati assoluti italiani di atletica, in programma a Molfetta: “Si tratta di un bel banco di prova. La concorrenza sarà altissima, perciò vietato sottovalutare così come sopravvalutare gli avversari. L’obiettivo non può che essere provare a vincere“.

Ceccarelli sarà al via dei 100 metri, orfani dell’oro olimpico Marcell Jacobs: “Mi auguro di vederlo presto in pista. Ne gioverebbe l’atletica e la competizione. Pressione? E’ importante affrontare le cose al meglio, con la consapevolezza che ogni volta si corre tutti contro tutti. Capisco che i giornali cerchino di alimentare la competizione, ma va presa per quello che è. Ciò che conta è assecondare se stessi: in pochi conoscono le dinamiche che ci sono dietro“. Infine, Ceccarelli ha concluso: “Peccato per i problemi per Tortu e Patta dopo Grosseto. Spero guariscano presto cosa da poter riproporre una bella prova a Budapest. Siamo un gruppo unito di amici“.