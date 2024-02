Atletica: Ceccarelli out in batteria nei 60m a Parigi

Niente finale per Samuele Ceccarelli al meeting indoor di Parigi. Il campione europeo dei 60m chiude al quarto posto nella propria batteria con 6.75 e non riesce a qualificarsi per il turno decisivo. Davanti all’azzurro delle Fiamme Oro il liberiano Emmanuel Matadi (6.62), il francese Jeff Erius (6.65) e il giapponese Yoshihide Kiryu (6.71). Più veloce l’altra batteria, quella con il keniano Ferdinand Omanyala (6.57), il britannico Jeremiah Azu (6.59), l’olandese Raphael Bouju (6.62). Lo stesso Omanyala si impone poi in finale con un solido 6.51, primato personale abbassato di un centesimo. Per Ceccarelli era il terzo impegno della stagione al coperto dopo il 6.65 di Dortmund e il 6.73 di Ostrava. Nei 60hs, poi, a Elena Carraro (Fiamme Gialle) non è bastato l’8.35 della batteria per centrare la finale.