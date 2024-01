Atletica, Ceccarelli e l’esordio stagionale sui 60: “Sabato in gara con curiosità, non sottovaluto nessuno”

Sparkassen Indoor Meeting di Dortmund, in Germania. Sabato 20 gennaio. Luogo e data per l’esordio stagionale sui 60 metri del velocista delle Fiamme Oro, Samuele Ceccarelli, uno dei più attesi sulla pista tedesca. Batteria prevista alle 16.45, finale alle 17.55. “Ho perso una settimana di allenamento per l’influenza di Capodanno, ma sono contento e curiosissimo di tornare a gareggiare sulla distanza che sento più congeniale”, ha detto Ceccarelli che come rivali troverà lo svedese Henrik Larsson (sul podio con Ceccarelli e con Marcell Jacobs agli Europei indoor di Istanbul), i tedeschi Joshua Hartmann e Aleksandar Askovic, l’olandese Joris Van Gool. “Come sempre l’esordio è circondato da un alone di mistero – spiega l’azzurro – Ogni gara che farò da qui alle prossime settimane è calcolata per l’obiettivo clou della stagione invernale, ovvero i Mondiali indoor di Glasgow”.

“Mi interessa farle tutte bene, senza sottovalutare nessuno degli avversari. Adesso mi sento un po’ gli occhi addosso, non si può essere automi, questa differenza la avverto ma vedrò di lasciare in secondo o in terzo piano i pensieri che non servono a nulla”, ha spiegato, prima di soffermarsi sui problemi avuti nelle scorse settimane: “Ho avuto febbre a 38.5 per due giorni – racconta l’azzurro che ha ripreso gli allenamenti l’8 gennaio – i primi giorni ero sotto uno schiacciasassi, per fortuna invece dall’inizio di questa settimana ho avuto giornate positive e sto ritrovando il feeling. Sabato capirò quanto lo stop abbia influito. Rispetto allo scorso anno il mio lavoro con coach Marco Del Medico non è stato stravolto: è aumentata leggermente la quantità ed è un segnale positivo che stia riuscendo a interpretare le prove più velocemente”. Il cammino che lo condurrà fino alla rassegna iridata di Glasgow (1-3 marzo), prevede questi impegni: il 30 gennaio a Ostrava, l’11 febbraio a Parigi, il 18 agli Assoluti di Ancona, il 23 a Berlino.