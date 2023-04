Atletica, Ceccarelli: “Come gestisco le aspettative? Cerco di non pensarci”

Samuele Ceccarelli è certamente tra le note liete di questo inizio di 2023 dello sport azzurro. Una scalata ai vertici della velocità per certi versi inaspettata per lo sprinter. “Cosa è successo alla mia vita dopo l’oro europeo indoor nei 60 metri? L’attenzione mediatica è l’aspetto più diverso da prima, ma io con tutti mi comporto come se non fosse successo nulla, come ho sempre fatto. Credo sia questa la chiave per continuare a procedere bene”, ha dichiarato oggi a margine del raduno azzurr delle staffette.

“Non sono abituato a trovare qualcuno in giro che mi fermi e mi dica ‘bravo, complimenti’, quindi è un riconoscimento. Le aspettative? Il segreto è non pensarci – risponde -. Mi concentro sull’allenamento solo quando sto al campo, poi non ci penso. Come mi rilasso? Mi piace molto stare in compagnia di amici e persone che che mi vogliono bene, con cui posso non pensare a tutto il resto”, conclude il 23enne velocista di Massa.