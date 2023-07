Atletica, caso Semenya: la Corte europea dei diritti umani condanna la Svizzera

La Svizzera è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per il proprio comportamento nei confronti dell’atleta sudafricana Mokgadi Caster Semenya. All’olimpionica non è stata infatti garantita la possibilità di contestare “una discriminazione basata sul sesso e sulle caratteristiche sessuali“. Per competere su determinate distanze, il regolamento sportivo le impone infatti di sottoporsi a cure ormonali per abbassare il suo naturale livello di testosterone.