Atletica, la campionessa olimpica Tori Bowie è morta per complicazioni legate alla gravidanza

Secondo il rapporto dell’autopsia diffuso dai media statunitensi, Tori Bowie è morta per complicazioni legate alla gravidanza. L’atleta americana, pluri-medagliata alle Olimpiadi, era stata trovata senza vita nella sua casa di Orange County, in Florida, nel mese di maggio. I familiari non riuscivano infatti a mettersi in contatto con lei e avevano allertato lo sceriffo, che a sua volta aveva inviato sul posto una squadra prima di fare la triste scoperta. Come rivelato dall’autopsia, Bowie era incinta di otto mesi ed era entrata in travaglio al momento del decesso, causato probabilmente dall’eclampsia, patologia caratterizzata dalle convulsioni.