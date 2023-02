Atletica, Campionati italiani invernali lanci 2023: Osakue regina nel disco, acuto di Comini nel giavellotto

La protagonista della seconda giornata dei Campionati italiani invernali di lanci, a Rieti, è Daisy Osakue. Quinto titolo in carriera per la torinese delle Fiamme Gialle, che si è imposta nel disco con la misura di 56,06 ed ha approcciato nel migliore dei modi l’imminente Coppa Europa di Leiria (Portogallo). Segnali incoraggianti anche vista la pioggia battente che si è abbattuta sulla città del Lazio ma non ha fermato Osakue, la quale – pur lontana dal 62,05 di due settimane fa a Genova (ma in condizioni migliori) – è riuscita a imporsi e conquistare il quarto titolo consecutivo. Battute Emily Conte, seconda con 54,26, e Stefania Strumillo, terza con 54,04. Tra le Under 20, a prevalere è stata invece Sofia Coppari con la misura di 46,90.

Nel giavellotto, ha trionfato per la decima volta Sara Jemai con la misura di 55,32, precedendo la 20enne Margherita Randazzo con 54,26, A completare il podio Pascaline Adanhoegbe con 53,65. Tra gli uomini, successo per Simone Comini, il primo in carriera, con un lancio da 72,65. Niente da fare per Mauro Fraresso, secondo con 71,92, e il campione in carica Roberto Orlando, terzo con 71,31. Infine, nel martello giovanile, ad avere la meglio è stato Pietro Camilli con la misura di 68,28. Sul podio con lui anche Lorenzo Mattei con 67,79 e Filippo Maria Iacocca con 67,27.