Atletica, Campionati Italiani Cross Trieste 2022: Vertovese e Pro Patria Milano vincono le staffette d’apertura

by Deborah Sartori

Foto Brunello Crossing

Si alza il sipario sulla Festa del Cross di Trieste 2022, che nella prima giornata ha assegnato i titoli tricolori alle staffette. Testimonial della cerimonia di apertura Totò Antibo e Nadia Battocletti. “Sono contento di essere qui con voi, è un’occasione speciale per chi frequenta questo sport, vi abbraccio tutti e vi auguro di diventare più bravi di me – ha detto il mito Antibo, doppio oro europeo a Spalato nel 1990 -. Godetevi questa esperienza perché è uno degli eventi più belli e lo porterete nel cuore per sempre, ho provato le stesse emozioni che state provando voi. Date il massimo!“.

Ad aprire i Campionati Italiani, tappa importante in vista degli Europei di Piemonte 2022, sono state staffette. Vittorie per il Gruppo Alpinistico Vertovese al maschile e il Cus Pro Patria Milano tra le donne, con la classica formula dei quattro frazionisti per due chilometri ciascuno, sui prati dell’aerocampo di Prosecco e del campo Ervatti di Sgonico. Il club bergamasco si conferma tra gli uomini dominando un podio interamente lombardo con Giovanni Servalli, Omar Cattaneo, Stefano Pedrana e Alessandro Lotta (24:19), che precedono in rimonta l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter (Giovanni Cremaschini, Alessandro Morotti, Moad Razgani e Giovanni Crotti, secondi in 24:25). Terzo posto per il Cus Pro Patria Milano in 24:27 con Abebe Affronti, Gabriele Goffi, Giulio Palummieri e Matteo Geninazza.

Sesta vittoria in otto edizioni invece per le ragazze del Cus Pro Patria Milano (28:41), con Matilde Bonacina, Laura Segor, Silvia Gradizzi e un’ottima Nicole Reina che supera in volata la diretta rivale Linda Palumbo (Quercia Trentingrana). Seconda piazza per il club trentino con Giulia Tonolli, Valeria Minati, Arianna D’Alberto e appunto Palumbo (28:44). Al terzo posto l’Atletica Stronese Nuova Nordaffari (Costanza Antoniotti, Anastasia Zucco, Arianna Reniero, Ludovica Megna, 29:21). Domenica 13 marzo è attesa proprio Nadia Battocletti, settima alle Olimpiadi di Tokyo nei 5000, sarà al via alle ore 10.30 per difendere il titolo italiano nella gara di 8 km. Le altre sfide assolute sono in programma alle 11.20 (10 km uomini con il campione in carica Iliass Aouani), alle 13.05 (corto 3 km donne) e alle 13.55 (corto 3 km uomini con il siepista azzurro Ala Zoghlami).

COPPA EUROPA LANCI

Prima giornata in condizioni meteo avverse nella Coppa Europa di lanci a Leiria, in Portogallo, tra pioggia e freddo. Chiude quindicesimo il martellista Simone Falloni (70,61), nel disco 14esimo Nazzareno Di Marco (56,05) e 16esimo Giovanni Faloci (55,74). Tra le donne, undicesima la pesista Martina Carnevale (15,16) e sedicesima Carolina Visca nel giavellotto (49,28).