Atletica, Campionati Italiani 10.000 metri: trionfano Battocletti e Riva

I Campionati italiani dei 10.000 metri su pista, andati in scena a Brescia, hanno incoronato Nadia Battocletti e Pietro Riva. L’atleta trentina ha bagnato con un successo il suo esordio su questa distanza, imponendosi con 33:06.25. Gara amministrata in maniera perfetta dalla talentuosa 23enne, che a meno di un km ha staccato le avversarie e si è garantita il gradino più alto del podio. Per lei si tratta del secondo tricolore stagionale dopo aver vinto l’assoluto nel cross. Alle sue spalle la campionessa uscente Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 33:16.95), seguita da Elisa Palmero (Esercito), anche lei all’esordio, con 33:28.84. Il titolo italiano under 23 è andato invece a Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera) grazie al personale di 33:30.40

Nel maschile, invece, il successo è andato a Pietro Riva con il crono di 28:21.88. Secondo titolo consecutivo per il piemontese, battuto solo dal keniano Stanley Kamau (28:16.80). Hanno completato il podio Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre), secondo in 28:36.77, e Alberto Mondazzi (Atl. Casone Noceto), terzo con il personale di 28:37.41. Titolo under 23 infine al romano Francesco Guerra (Carabinieri, 28:39.04 PB). Nella gare extra sui 1500 metri, successo per Federica Del Buono (Carabinieri) in 4:10.70, davanti a Joyce Mattagliano (Esercito, 4:13.23) ed Elena Bellò (Fiamme Azzurre, 4:13.55).