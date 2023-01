Atletica, Campaccio 2023: Battocletti a caccia del podio

Nadia Battocletti a caccia del podio alla prima uscita della nuova stagione al Campaccio, in programma il 6 gennaio. La campionessa europea di corsa campestre, incassato il quarto successo consecutivo nelle categorie giovanili dell’evento continentale, è l’azzurra più attesa della prova femminile dopo il sesto posto nella scorsa edizione. Sarà grande sfida con le quotate rivali africane: su tutte Margaret Chelimo Kipkemboi, bronzo dei 10.000 ai Mondiali di Eugene, e seconda al Campaccio nell’edizione del 2020. Dal podio dello scorso anno arriva invece l’eritrea Rahel Daniel, seconda classificata dodici mesi fa. Il continente africano schiera anche la burundese Francine Niyomukunzi, l’etiope Likina Amebaw, la keniana Mirriam Chebet. Non sarà invece al via la keniana Beatrice Chebet

In chiave azzurra, tante altre atlete si presentano con una medaglia al collo: tra queste Federica Del Buono (Carabinieri), oro con la staffetta mista a Piemonte 2022, al rientro al Campaccio dopo otto anni di assenza. Quasi al completo la squadra che ha conquistato l’argento U23 con Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), Giovanna Selva (Carabinieri), Ludovica Cavalli (Aeronautica) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini Excelsior). Tra le altre italiane in startlist, Nicole Reina (Cus Pro Patria Milano) migliore delle azzurre nella prova senior degli EuroCross, e Valentina Gemetto (Dk Runners Milano). Ultimo podio, si diceva, nel 2010: seconda Elena Romagnolo, terza Federica Dal Ri. Tredici anni dopo, è il momento di aggiornare questa statistica. SPR NG01 mal 041546 GEN 23