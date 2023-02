Atletica, cambio di sponsor tecnico per Jacobs: passa da Nike a Puma

Cambio di sponsor per il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, che già a partire dalla Orlen Cup di Lodz in programma sabato indosserà i prodotti Puma. “Se lo puoi sognare, lo puoi anche fare”, la frase postata sul profilo Instagram, in comune con il suo nuovo sponsor tecnico, da Jacobs, che in precedenza era legato a Nike. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Marcell Jacobs, successore di Usain Bolt come campione olimpico dei 100 metri, nella famiglia Puma”, ha dichiarato Pascal Rolling, Head of Sports Marketing. “Con Marcell Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah e molti altri, Puma ha un incredibile schieramento di atleti in vista di alcuni importantissimi eventi di atletica leggera quest’anno e il prossimo”.