Atletica, Bob Richards muore a 97 anni: ha vinto due ori olimpici nel salto con l’asta

Bob Richards, due volte campione olimpico nel salto con l’asta, è morto all’età di 97 anni, come confermato dalla USA Track and Field. Richards ha gareggiato alle Olimpiadi del 1948, 1952 e 1956 nel salto con l’asta: ha vinto una medaglia di bronzo alla sua prima partecipazione olimpica, seguita da due medaglie d’oro consecutive. Il poliedrico atleta, noto come ‘Vaulting Vicar’, partecipò anche al decathlon olimpico nel 1956.