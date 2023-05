Atletica: Battocletti e Aouani presenti alla 10.000 di Londra

Si disputerà sabato sera la 10.000 metri sulla pista di Parliament Hill, a Londra, durante il tradizionale evento Night of the 10,000m PBs. Al femminile per gli azzurri è attesa Nadia Battocletti, al maschile sono iscritti il primatista italiano di maratona Iliass Aouani, il recordman dei 10 km su strada Yohanes Chiappinelli e Neka Crippa. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics con la gara femminile al via alle 21.40 italiane e quella maschile alle 22.25.

Nadia Battocletti si misurerà con diverse rivali di fama internazionale, tra cui le britanniche Jessica Warner-Judd, vincitrice della scorsa edizione, Samantha Harrison, scesa a 2h25:59 alla maratona di Londra e sesta nei 10.000 agli ultimi Europei di Monaco di Baviera; e la campionessa europea indoor 2021 dei 3000 Amy-Eloise Markovc.

Per gli uomini invece Iliass Aouani cercherà un buon crono per mettere un tassello importante verso la qualificazione per i Mondiali di Budapest (19-27 agosto). L’azzurro che è stato campione italiano su questa distanza nel 2021 vanta il personale di 27:45.81 di due anni fa. In gara anche Yohanes Chiappinelli e Neka Crippa. Tra i favoriti presente l’argento dei Mondiali di Eugene Stanley Waithaka Mburu (Kenya). Presenza di spessore anche quella di Paul Chelimo (Usa), due volte sul podio olimpico dei 5000, argento a Rio e bronzo a Tokyo.