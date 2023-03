Atletica, Battocletti domina la Festa del Cross: “Trentesimo titolo italiano”

Nadia Battocletti fa suo il trentesimo titolo italiano (tra giovanili e assoluti) in carriera alla Festa del Cross di Gubbio. L’azzurra ha dominato la prova femminile degli 8 km (crono 27:09). Staccate, alle sue spalle, Elisa Palmero (Esercito) con 28:09, terza è invece Valentina Gemetto (Dk Runners Milano) con 28:21. A seguire Nicole Reina (Cus Pro Patria MIlano, quarta 28:28), Federica Zanne (Esercito, quinta 28:50), Giovanna Selva (Carabinieri, sesta 29:01). Tra gli uomini, la sorpresa tricolore è Marco Fontana Granotto, 22enne veronese capace di battere in rimonta tutti gli altri azzurri più quotati e di conquistare il suo primo successo assoluto (10 km, 30:35), nella gara che per la classifica dei Campionati di società vede il primo posto del burundese Egide Ntakarutimana (30:16). Nelle due prove del ‘corto’ (3 km) si confermano campioni italiani Ala Zoghlami (8:54) e Ludovica Cavalli (10:30).

Soddisfatta Battocletti dopo il trionfo nello scenario magico del parco del Teatro Romano: “Tengo il conto da sempre, e conservo tutte le maglie: questo è il mio trentesimo titolo italiano! Sono stata davvero felice di correre qui a Gubbio, è un mio posto del cuore e mi sono trovata a mio agio su questo percorso. Con questa gara finisco la mia stagione invernale, ora mi fermerò per due settimane e poi inizierò la preparazione della stagione estiva: tra le gare già certe ci saranno i 5000 di Oslo in Diamond League”.