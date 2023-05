Atletica, gli azzurri della marcia in partenza verso Podebrady: obiettivo Europei

La Nazionale italiana di marcia è partita dall’aeroporto di Fiumicino verso Podebrady, in Repubblica Ceca, dove domenica prenderanno il via i Campionati Europei 2023 a squadre di marcia. Sono cinque gli azzurri presenti: Antonella Palmisano e Massimo Stano, entrambi oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella 20 km, Francesco Fortunato, vincitore tre settimane fa della 10 km a Gran Premio Madrid Marcha, gli Under 20 Diego Giampaolo e Andrea Di Carlo, assieme allo staff tecnico e al dirigente federale Alessio Piscini

Antonella Palmisano torna dopo li lungo stop per infortunio: “E’ la prima gara di 20 km dopo l’infortunio e l’intervento. La prima gara di 10 m a Madrid è andata bene, sono anche io curiosa di testarmi su questa lunghezza. So di non essere ancora in perfetta forma, ma ai Campionati Europei di marcia a squadre il mio obiettivo è riuscire a finire la gara e fare il minimo senza avere problemi”.

Per Massimo Stano c’è incertezza riguardo le sue condizioni: “Non so che sensazioni aspettarmi in questa competizione. Vedrò gli altri come si muoveranno e cercherò quindi di capire come comportarmi in gara. Sono contento delle condizioni di Francesco Fortunato: avere una spalla in più nelle prossime gare mi fa sentire più tranquillo e più protetto”.

Francesco Fortunato, invece, si è mostrato fiducioso: “So di non essere il favorito, ma le condizioni per poter vincere ci sono, per questo mi piacerebbe conquistare la prima medaglia internazionale della mia carriera, confido in una vittoria a squadre, in quanto io ed i miei compagni arriviamo preparati”.