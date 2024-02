Atletica, Assoluti indoor Ancona 2024: fari puntati su Dosso e Iapichino, ma non solo

Sale l’attesa per i Campionati Italiani Assoluti indoor di atletica leggera, in programma sabato e domenica ad Ancona. Tante le protagoniste attese nel settore femminile, con due big azzurre sicuramente pronte a rubare la scena. Il riferimento non può che essere a Zaynab Dosso, che pochi giorni fa a Torun ha corso i 60 metri in 7.02 diventando la sesta donna europea di ogni tempo sulla distanza. La sprinter delle Fiamme Azzurre è la terza al mondo in stagione e sarà la grande favorita per il titolo italiano, visto che la più vicina è Anna Bongiorni in 7.29. Interesse anche per la junior Alice Pagliarini (Fiamme Gialle) che con 7.36 ha mancato di un solo centesimo il record italiano Under 20 di Vincenza Calì del 2002 (7.35).

Grande attesa anche per Larissa Iapichino, che torna ad Ancona dove nel 2021 volò a 6,91 nel salto in lungo. La toscana figlia d’arte vuole certezze a due settimane dai Mondiali al coperto di Glasgow e cercherà di migliorare le misure di 6,62 e 6,68 con cui nei giorni scorsi si è imposta nei meeting di Sabadell e Belgrado. Attesa al rientro anche Dariya Derkach, attualmente iscritta sia al lungo che al triplo dove troverebbe Veronica Zanon in ripresa e avversaria principale della vigilia.

Infine nel salto con l’asta Elisa Molinarolo proverà a riprendersi il record italiano stabilito da Roberta Bruni poche ore fa a Roubaix in 4,65. L’atleta delle Fiamme Oro, che aveva saltato 4,63 meno di due settimane fa, cerca un nuovo miglioramento sulla pedana di Ancona.