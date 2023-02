Atletica, Assoluti Indoor Ancona 2023: Jacobs il più atteso, c’è Vallortigara

Con uno sguardo agli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo), sabato 18 e domenica 19 marzo, al Palaindoor di Ancona, avranno luogo i Campionati Italiani Assoluti indoor. Sono ventisei i titoli da assegnare e i riflettori sono tutti puntati naturalmente sul campione olimpico dei 100 e della 4×100 Marcell Jacobs (Fiamme Oro), che insegue il terzo titolo italiano consecutivo nei 60 metri. L’azzurro 28enne è primatista continentale con 6.41 e sulla pista marchigiana troverà Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon) in crescita fino a 6.58. Al femminile, invece, non ci sarà la primatista italiana dei 60 Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre).

Occhi puntati poi anche sul salto in alto e su Elena Vallortigara (Carabinieri), reduce dall’1.95 di Banska Bystrica in Slovacchia. Sempre restando ai salti, ma sulla pedana del lungo, spazio a Larissa Iapichino (Fiamme Gialle), primatista del mondo U20 indoor, oltre che a Mattia Furlani (Fiamme Oro), chiamato a confrontarsi con Jacopo Quarratesi (Atletica Livorno) e Filippo Randazzo (Fiamme Gialle). Nel mezzofondo grande attesa per i neo-primatisti italiani del miglio indoor Sintayehu Vissa (Atl. Brugnera Friulintagli) e Pietro Arese (Fiamme Gialle). Nel getto del peso rinnovato confronto tra Leonardo Fabbri (Aeronautica), Zane Weir (Fiamme Gialle) e Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia). Negli ostacoli attesa per Lorenzo Simonelli (Esercito), Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), oltre ai veterani Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) e Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro). Niente eptathlon per Dario Dester (Carabinieri) che è iscritto invece su 60hs e lungo.

