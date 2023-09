Atletica, Assoluti 10 km a Pescara: presenti Nadia Battocletti e Pietro Riva

Domenica 10 settembre è il giorno degli Assoluti 2023 di Pescara, sulla distanza dei 10 km in strada. La città abruzzese ospita un evento importante, che vedrà al via alcuni degli azzurri poi impegnati ai Mondiali di corsa su strada in programma a Riga (Lettonia) il prossimo 1 ottobre. In particolare c’è attesa per Nadia Battocletti, Iliass Aouani e Pietro Riva, tutti attesi dalla manifestazione iridata.

Agli Assoluti Battocletti si cimenterà sui 10 km, preparando i 5 km del Mondiale. Riva e Aouani invece saranno grandi rivali nella 10 km maschile, per poi correre in Lettonia la mezza maratona. Battocletti torna agli Assoluti 10 km per la prima volta dal 2019 e quest’anno in pista ha sfiorato il record italiano della distanza, correndo in 31:06.42 a Londra lo scorso maggio. Il primato nazionale è datato 2000 e porta il nome di Maura Viceconte in 31:05.57. Riva e Aouani sono invece i vincitori delle ultime due edizioni, ma dovranno vedersela tra gli altri anche con Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) e Neka Crippa (Esercito).