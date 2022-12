Atletica, arbitri di Serie A ai nastri di partenza della We Run Rome 2022

Giunta all’undicesima edizione, la We Run Rome colorerà le strade della città di Roma nella giornata di sabato 31 dicembre 2022. In virtù del binomio con la RefereeRUN, inoltre, ai nastri di partenza ci saranno numerosi arbitri di calcio dell’AIA. Dedicata al compianto Stefano Mattera, ex Presidente della Sezione di Roma 1, la gara metterà in palio un trofeo per gli arbitri OTP (uomo e donna) che taglieranno per primi il traguardo. A consegnarlo saranno proprio i familiari di Mattera.

Ai nastri di partenza dunque il veterano Daniele Doveri, Valerio Marini, Francesco Fourneau e Federico La Penna. Spicca anche la presenza di Alessandro Giallatini e Ciro Carbone, assistenti di livello mondiale recentemente impegnati (insieme ad Orsato) nella semifinale dei Mondiali tra Argentina e Croazia. Al via, infine, anche Carlo Pacifici, componente del Comitato Nazionale AIA, e Alessandro Paone, responsabile della commissione Studio-Eventi dell’AIA. Tutto pronto dunque per la Mooney We Run Rome, quarta tappa della RefereeRUN – AIA.