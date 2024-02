Atletica, l’appello di Semenya per battaglia legale contro la World Athletics: “Abbiamo bisogno di fondi”

In occasione di una conferenza stampa tenuta a Johannesburg, a tre mesi dall’udienza alla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’Uomo, Caster Semenya ha lanciato un appello: “Abbiamo bisogno di fondi, dobbiamo pagare molti esperti. Qualsiasi donazione farà la differenza“. L’atleta sudafricana sta portando avanti una battaglia legale contro la World Athletics e l’obbligo per le atlete con iperandrogenismo di sottoporsi a trattamenti ormonali per abbassare i livelli di testosterone ed ha chiesto aiuto in termini economici. Dopo che il suo ricorso era stato respinto dal Tas, nel 2023 la Corte europea dei diritti dell’Uomo aveva riconosciuto il trattamento discriminatorio che le era stato riservato. La causa era stata dunque rinviata alla Grande Camera, che si esprimerà in merito alla vicenda.